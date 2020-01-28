«Динамо» М — «Торпедо»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» (Москва) — «Торпедо».



Ставка: победа «Динамо» за 1.83.



«Довольно любопытная встреча пройдёт в Москве, куда приезжает Нижний Новгород. Не так давно эти команды играли в Нижнем, и была крупная победа «Торпедо», вернее крупная по результату. 10 шайб на двоих команды сообразили, а выиграл «Торпедо» со счётом 6:4. Это было интересно.



На мой взгляд, «Торпедо» дома и на выезде — это две разные команды. Мы можем вспомнить и победу над «Ак Барсом», но если мы вспомним результаты, то было поражение от СКА. Была хорошая концовка, но мне кажется, что СКА всё же игру контролировал. До длинной домашней серии было поражение от «Нефтехимика». В Нижнекамске хозяева были хороши.



«Динамо» после невнятной игры с «Ак Барсом» всё же перестроилось и с «Витязем» показало тот хоккей, который должен завести «Динамо» достаточно далеко. «Спартак» и «Динамо» ведут очень интересную борьбу между собой, поэтому «Динамо» сейчас никак нельзя терять очки, тем более на своём льду. Думаю, что в этой встрече «Динамо» наберёт максимум», — сказал Казанский.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Динамо М» — «Торпедо». Прогноз: Хиетанен передаст привет бывшему клубу Нижегородцы потерпели два поражения подряд и рискуют попасть в первом раунде на ЦСКА.