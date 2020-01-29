«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Георгия Черданцева на встречу Кубка лиги

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (+1.5) за 1.95.



«Это ответный полуфинал Кубка лиги. Как правило, в Кубке лиги команды играют вторыми составами. Но так как это дерби, то в первом полуфинале они сыграли почти основой. «Сити» выиграл 3:1 на выезде. Поэтому данная встреча большого смысла не имеет. Понятно, что с 1:3 на чужом поле выбраться практически невозможно.



А вот впереди у обеих команд важные матчи чемпионата. Причём у «Юнайтед» на день раньше, чем у «Сити». А у «Сити» важная выездная игра против Жозе Моуринью.



Так что я думаю, что оба тренера будут держать в уме именно матчи чемпионата.



А убиваться в этой игре просто из-за дерби никто не будет. Поскольку в этом противостоянии интрига почти исчерпана.



Исходя из этого, не жду яркой результативной игры. Хотя, опять-таки, это зависит от того, в каких составах выйдут команды (об этом можно долго гадать на кофейной гуще). Но я считаю, что выйдут вторые составы.



Поэтому «Сити» вряд ли будет разрывать «Юнайтед». Глядя на линию, замечу, что отличный коэффициент на «Юнайтед» с форой. Почти двойка идёт за Ф2 (1,5). Ее я и возьму. Думаю, что в два мяча «Сити» не выиграет», — сказал Черданцев.



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