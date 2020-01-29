Симона Халеп — Гарбинье Мугуруса: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Симона Халеп — Гарбинье Мугуруса в полуфинале Australian Open — 2020.



Ставка: победа Мугурусы за 2.28.



«Очень непредсказуемая девушка — Гарбинье Мугуруса. Вроде бы всегда в числе фаворитов, но прорывы у неё случаются крайне редко. Но если уж она набирает ход, ловит уверенность, остановить её чрезвычайно сложно. А сейчас полуфинал, и испанка выиграла три матча подряд у сильных соперниц, не уступив ни одного сета.



Мугуруса ведёт и по личным встречам, но совсем разные встречи у девушек были. И одна легко выигрывала, и другая. Честно говоря, встреча непредсказуемая. Шансы, на мой взгляд, 50 на 50. Халеп тоже отличный теннис показала. Пока вообще ни одного сета румынка не отдала. Когда такое было?



Но теннис Мугурусы мне всё-таки ближе, она играет в атакующем стиле, старается выиграть каждый мяч. Если у неё пойдёт, Халеп будет сложно остановить испанку. Ну и Мугурусу фаворитом не считают, поэтому поставила бы на неё. Шансы ведь примерно равные».



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