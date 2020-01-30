«Ницца» — «Лион»: прогноз Павла Занозина на матч Кубка Франции

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Франции «Ницца» — «Лион».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.92.
«В Кубке Франции между собой сразятся «Ницца» и «Лион». Вообще данный турнир довольно часто крайне сложно прогнозировать. Здесь раз за разом случаются громкие сенсации и самые неожиданные результаты. За это мы и любим Кубок Франции.
Однако противостояние «Ниццы» и «Лиона» — совсем не тот случай, когда мало что можно сказать о соперниках. Мы довольно хорошо знаем обе команды, так как в Лиге 1 они являются грозной силой и всегда на виду.
Обе команды любят и умеют играть в атаку. Тем более, в кубковой встрече это вполне логично. Учитывая, что и «Ницца», и «Лион» отлично атакуют, то логично поставить на верховой исход матча. Мне кажется, что тотал больше 2,5 голов для этого вполне подойдет», — сказал Занозин.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 30 января 2020
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 29 января 2020
-
23:30
-
22:30
-
21:30
-
20:29
-
20:05
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 28 января 2020
-
22:08
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00