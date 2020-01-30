«Ницца» — «Лион»: прогноз Павла Занозина на матч Кубка Франции

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Франции «Ницца» — «Лион».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.92.



«В Кубке Франции между собой сразятся «Ницца» и «Лион». Вообще данный турнир довольно часто крайне сложно прогнозировать. Здесь раз за разом случаются громкие сенсации и самые неожиданные результаты. За это мы и любим Кубок Франции.



Однако противостояние «Ниццы» и «Лиона» — совсем не тот случай, когда мало что можно сказать о соперниках. Мы довольно хорошо знаем обе команды, так как в Лиге 1 они являются грозной силой и всегда на виду.



Обе команды любят и умеют играть в атаку. Тем более, в кубковой встрече это вполне логично. Учитывая, что и «Ницца», и «Лион» отлично атакуют, то логично поставить на верховой исход матча. Мне кажется, что тотал больше 2,5 голов для этого вполне подойдет», — сказал Занозин.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.



«Ницца» — «Лион». Прогноз: Патрик Виейра и Руди Гарсия развеселят публику в Кубке Франции Предыдущая нулевая ничья в очных встречах была почти 12 лет назад.