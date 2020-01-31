«Адмирал» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» и меньше 6 шайб в матче за 2.90.



«Салават Юлаев» проиграл два предыдущих матча в Хабаровске, причём смотрелся там, мягко говоря, не очень. И точно не как команда, собирающаяся в этом Кубке Гагарина шагать куда-то далеко и высоко. Казалось бы, для «Адмирала», находящегося в турнирной таблице несколько выше «Амура» и ещё имеющего возможность попасть в плей-офф, товарищи из солнечного Башкортостана должны и вовсе стать лакомой добычей. Так ли это? Так-то так, но есть нюансы.



Нюанс первый, психологический. Мне почему-то не кажется, что два поражения от последней на тот момент команды Востока (переставшей быть последней, кстати, стараниями «Салавата») вызвали такое ликование в тренерском штабе, что он выписал своим подопечным талоны на усиленное питание и повёл их за казенный счёт в ночной клуб. Как раз наоборот, есть большое подозрение, что два дня между Хабаровском и Владивостоком были потрачены на унижения и оскорбления личного состава за хабаровские результаты. И теперь «Салават» будет немного, мягко говоря, накручен. И достаточно жёстко мотивирован.



Нюанс второй, турнирный. Если «Амур» давно уже не является конкурентом «Салавата» по вопросу попадания в зону плей-офф, то «Адмирал» как раз таковым является. Проиграй уфимцы во Владивостоке, запросто окажутся на восьмом месте, а на девятом-то будет приблизившийся «Адмирал». А при игре с конкурентом мотивация сама по себе выше стандартной.



Наконец, нюанс третий, который противоречит двум первым. Вообще-то, «Салават» достаточно тяжко чувствует себя на узкой владивостокской «коробке». И три последних «междусобойчика», там прошедших, «Адмирал» выиграл. То есть налицо две взаимоисключающие тенденции. Осталось выбрать, какая из них сильнее.



Судя по тому, как выглядели «адмиралы» в матче против ЦСКА, мои весы склоняются в уфимскую сторону. Прогнозирую тяжкую, упорную и очень малорезультативную игру с минимальной победой гостей», — сказал Лебедев.



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«Адмирал» — «Салават Юлаев». Прогноз: Кадейкин выполнит работу Умарка и Сошникова Уфимцы проведут третий матч за четыре дня и постараются ответить за провал в Хабаровске.