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Эксперты: Смолов забьёт за «Сельту» не больше трёх мячей и может сделать автогол

Эксперты: Смолов забьёт за «Сельту» не больше трёх мячей и может сделать автогол
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30 января 2020 года «Сельта» объявила о переходе Фёдора Смолова из «Локомотива» на правах аренды. Российский нападающий дебютировал в Примере в матче 22-го тура против «Валенсии» (0:1), выйдя на замену на 78-й минуте. Результативными действиями Смолов не отметился.

Эксперты принимают ставки на количество голов, которые Фёдор забьёт за «Сельту» в Примере в оставшейся части сезона-2019/2020. Тотал больше 2.5 оценён аналитиками коэффициентом 2.10, что соответствует 56-процентной вероятности. Тотал меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 1.65 (44%).

Также в букмекерских конторах доступен вариант с автоголом Смолова за «Сельту» в сезоне-2019/2020. Поставить на гол Смолова в свои ворота можно за 11.00 (8%). Противоположный исход оценён аналитиками коэффициентом 1.01 (92%).

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