«Партизан» — «Ростов»: прогноз Нобеля Арустамяна на товарищескую игру в Катаре

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура Кубка Матч Премьер «Партизан» — «Ростов».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.58.
«Матч товарищеский, не имеющий глобального турнирного значения. Хотя турнир, наверное, для игроков важен, пусть Валерий Карпин категорически это и отвергает.
Но обе команды играют в достаточно комбинационный футбол, есть хорошие исполнители. У «Партизана» есть задача хорошо проявить себя перед российскими скаутами, агентами, зарекомендовать себя.
Поэтому, я думаю, матч будет интересный — именно с точки зрения игры в атаку. И я бы поставил на тотал больше 2,5, учитывая, опять-таки, статус турнира и то, что команды не обременены важностью результата», — сказал Арустамян.
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