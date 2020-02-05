«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: прогноз Александра Елагина на матч Кубка Англии

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».



Ставка: ТБ 3 за 2.36.



«Интенсивность АПЛ немного спадает, но её заменяют другие турниры. Тем более нас ждут очередные матчи Кубка Англии, а это довольно интересный и заслуживающий внимания турнир.



Напомню, что данная встреча состоится в рамках переигровки четвёртого раунда Кубка Англии. Соперники встречались между собой 25 января. Тогда встреча на поле «Саутгемптона» завершилась ничейным результатом — 1:1. Сначала счёт открыл нападающий лондонцев Сон Хын Мин, но затем Софиан Буфаль в самой концовке встречи сравнял счёт.



Хочется отдельно отметить, что Кубок Англии — особенный турнир, где часто случаются настоящие сенсации и неожиданные результаты. Многие вполне резонно не считают «Тоттенхэм» столь явным фаворитом. Дело в том, что «Саутгемптон» смотрелся очень хорошо в январских матчах и забивал в каждой игре.



«Тоттенхэм» испытал душевный подъём после классной победы над «Манчестер Сити» в недавнем туре АПЛ. Отмечу, что «Саутгемптон» практически решил задачу по сохранению прописки в высшем дивизионе и теперь может сосредоточиться на Кубке. Всё это наталкивает на мысли о результативном футболе. Поэтому ставлю на тотал больше 3 голов с коэффициентом 2.36», — сказал Елагин.



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