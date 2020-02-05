«Рейнджерс» — «Торонто»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Рейнджерс» — «Торонто».



Ставка: минимум 7 шайб в матче за 2.05.



«Команды, которые ведут отчаянную борьбу за плей-офф на Востоке. «Торонто» (63) идёт 10-м в таблице конференции, отставая от «Флориды» (63) по дополнительным показателям. И стоит чуть поднажать…



А вот «Рейнджерс» (54) упали на 12-е место. Трудно представить, что должны сделать ньюйоркцы, чтобы пробиться в кубковую восьмёрку, совершив чудо. Но — только начало февраля, впереди домашний матч в Madison Square Garden. Поэтому никто не опускает рук.



Хотя я уже вижу на Бродвее признаки паники. Так, «Рейнджерс» уступили дома «Далласу» (3:5). Форвард Павел Бучневич забил везучий гол после прострела, когда срезку в свои ворота допустил Антон Худобин. Но главный тренер хозяев Дэвид Куинн посадил Буча в запас, объявив публично: «Мне вообще не понравилась его игра». Когда так унижают своих хоккеистов, это говорит о проблемах в раздевалке.



В целом шансы «Торонто» кажутся предпочтительнее, но здесь я бы всё-таки пошёл за тоталами.



2.05 – мне понравился кэф, что в основное время «Торонто» и «Рейнджерс» пробьют тотал больше (6.5). То есть забросят семь и более шайб. Последние 10 матчей «Рейнджерс»: тотал больше (6.5) в основное время был пробит пять раз. Последние 10 матчей «Торонто»: тотал больше (6.5) в основное время был пробит восемь раз. В общем, логика тут есть. Это ярко атакующие команды», — сказал Лысенков.



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