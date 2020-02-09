Россия — Чехия. Евротур: прогноз Максима Лебедева на матч Шведских игр 9 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Шведских хоккейных игр Россия — Чехия.



Ставка: победа России за 2.60.



«С чехами мы вообще-то на любых турнирах играем вполне прилично. Если не брать в расчет «междусобойчик» на ноябрьском Кубке Карьяла, где братья-славяне «умыли» нас так же, как и финны тремя днями назад, то в остальном всё просто замечательно. Да и с Кубком Карьяла неплохо: на Евротурах четыре победы в пяти последних матчах. А если сюда приплюсовать «товарняки» да встречи на чемпионатах мира, то вообще красота: семь побед в восьми последних «междусобойчиках». Когда такое соотношение вырисовывается в нашей родной КХЛ, то это уже повод поговорить о «своём клиенте».



Плюс не будем забывать, что конкретно сборная Кудашова, как уже было неоднократно отмечено, отвратительно начинает все турниры, но от матча к матчу прибавляет. И третьи матчи проводит сильнее всего, пусть и не всегда это находит отражение в результатах. Будем надеяться, что на этот раз найдёт, несмотря на все чешские оборонительные построения, в которых эта команда давно съела собаку, и не одну. Надеюсь, наши ребята, даже самые молодые, смогут найти к чешским товарищам «болт с правой резьбой» и сборная России победит. Пусть и в упорном противостоянии и с минимальным счётом, зато в основное время.



За такую ставку ФОНБЕТ, безусловно, много не насыпет, он в принципе не любит чьего-то минимального превосходства в основное время. Но других прогнозов у меня нет».

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