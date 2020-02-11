СКА — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Амур».



Ставка: победа «Амура» за 8.25.



«Когда весь цивилизованный мир с содроганием узнал, что в хабаровском «Амуре» последний раз платили зарплату при государыне Елизавете Петровне, все посочувствовали и вычеркнули дальневосточников из книги жития, по крайней мере на текущий сезон. И вдруг в тот же самый момент «Амур» попер. И вот у него уже действующая четырехматчевая победная серия, и от девятого на Востоке «Адмирала» хабаровчан отделяет два очка, а восьмой «Куньлунь» они и вовсе теперь опережают по потерянным очкам. Чудеса, да и только!



Видимо, для того чтобы голодные, босые и одной мамалыгой сытые хоккеисты «Амура» вдруг не почувствовали себя великими, календарь КХЛ и подкинул им поездку в Санкт-Петербург, где, как гласят легенды, раздевалки обклеены 500-евровыми купюрами в три слоя, а клюшки хоккеистов инкрустированы жемчугами и бриллиантами.



Шансов в таком противостоянии у дальневосточников нет от слова «вообще», с какой стороны грядущий матч ни рассматривай. Хоть со стороны бюджетов, хоть с точки зрения места проведения, хоть с позиции статистики личных встреч, где СКА выиграл семь последних «междусобойчиков», причем все в основное время, но…



Но так хочется чудес, хоть Новый год давно прошел. И в ожидании чуда я вопреки всему вангую, а может даже накаркиваю гостевую победу «Амура». Скромную, в одну маленькую шайбочку, но в основное время. Душа требует чуда», — сказал Лебедев.



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