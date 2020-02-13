«Милан» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка Италии

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Милан» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют за 1.75.



«У «Ювентуса» началось неприятное, сложное время: есть поражения, есть неудачные результаты. «Милан», напротив, оживает, поэтому я жду увлекательное зрелище в этой встрече со всех точек зрения. Учитывая ещё и то, что миланцы должны быть разочарованы итогом дерби, я жду, что они поборются с туринцами.



Мне кажется, что и «Ювентус» будет настроен преодолеть те эмоции, которые сейчас есть в команде, особенно после поражения в Вероне в прошедшем туре.



«Старая синьора» имеет хороший состав, думаю, имеет смысл ждать серьёзную ротацию, но это вряд ли скажется с плохой стороны. На мой взгляд, «Ювентус» — фаворит в матче, но «Милан» максимально мотивирован именно на кубковые успехи.



И я думаю, что можно ставить на голы в обе стороны. Потому что «Милан» постарается забить в первом тайме и показать, что он хозяин поля. Это будет важно для двухматчевого противостояния — хорошо сыграть дома. Ну и «Ювентус» понимает значимость гола на выезде», — сказал Арустамян.



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