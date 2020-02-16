«Реал Мадрид» – «Сельта»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» – «Сельта».
Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.83, ИТБ 2 мяча «Реала» за 1.53.
«Сельта» старается играть в быстрый атакующий футбол. Из-за этого возникают свободные зоны и соответственно провалы в обороне. Этими провалами «Реал» и воспользуется в предстоящем матче. «Реал» — безусловный фаворит, к тому же игра будет проходить в Мадриде, поэтому я уверен, что хозяева порадуют своих болельщиков большим количеством забитых мячей.
А «Сельте» нужно готовиться к поединкам с соперниками, у которых она может отобрать очки. Я уверен, что руководство команды возлагает определённые надежды на Смолова, но видно, что российский футболист ещё не набрал оптимальных кондиций. Фёдору нужно как можно скорее забить, чтобы обрести уверенность и помочь команде выбраться из зоны вылета».
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