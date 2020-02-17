«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 2.60.



«Игра чрезвычайной важности для обеих команд. Вы скажете, что в АПЛ любая игра в этот финишный отрезок чемпионата чрезвычайной важности, но здесь борьба идет за зону Лиги чемпионов. Особенно эта игра важна для «Юнайтед». «Челси» стоит на четвертом месте, это то, самое место, за которое борются команды. У «Челси» 41 очко. Даже в случае неудачи в этом отдельно взятом поединке, «Челси» останется на четвертом месте, но, конечно же, осложнит себе в дальнейшем ситуацию борьбы за евролиговую зону. Впрочем, не стоит забегать вперед.



Уверен, что ребята Фрэнка Лэмпарда помнят о стартовом фиаско 0:4 на «Олд Траффорд». Счет вообще не по игре, ведь «Челси» доминировал и неплохо смотрелся, но пропускал контратаки «Манчестера». Из рук вон плохо играл Зума. Все это вылилось в 0:4, это катастрофа в первой игре. Давайте не будем забывать, что поражение у «Челси» от «МЮ» случилось еще и в 1/8 финала на «Стэмфорде», 30 октября прошлого года в Кубке английской лиги матч закончился со счетом 1:2.



С другой стороны, «Манчестер Юнайтед» не может одолеть «Челси» на «Бридже» в рамках АПЛ уже шесть сезонов подряд — с октября 2012 года. Дважды команды сыграли вничью и четырежды «Манчестер» проиграл. Думаю, что «Челси» сможет взять верх над манкунианцами вечером в понедельник. Гостевая игра синих против «Лестера» в 25-м туре, завершившаяся 2:2, вселила уверенность в столичных футболистов и очень обнадежила их преданных почитателей.



Если не подведет вратарь, Кепа или Кабальеро, «Челси» должен выиграть. Да, нежданно негаданно у Лэмпарда появилась проблема с Кепой, причем, самым дорогим вратарем в мире на сегодняшний день. Проблема не столько рабочая и игровая, сколько человеческая. Лэмпард не очень доволен поведением Кепы. Во всяком случае, такие слухи постоянно идут из лагеря «Челси».



У Сульшера тоже забот хватает. «Манчестер Юнайтед» не знает побед и не забивает в АПЛ вот уже три тура подряд, дважды проиграв с одинаковым счетом 0:2 «Ливерпулю» и «Бернли», а также сыграв 0:0 в родных стенах против «Вулверхэмптона». В матче с волками дебютировал за “красных дьяволов” португалец Бруну Фернандеш, перешедший в январе из лиссабонского «Спортинга». Он сразу стал одним из лидеров «Манчестера Юнайтед». А если возвратится на поле после травмы Маркус Рэшфорд, то «Челси»будет очень нелегко в понедельник вечером. Я все же предлагаю поставить на победу «Челси» с форой (-1)», — сказал Елагин.



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«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: хитрый Сульшер отберёт очки у Лэмпарда За прошлый и нынешний сезоны «МЮ» стал самым неудобным соперником «Челси».