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«Милан» — «Торино»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу Серии А

«Милан» — «Торино»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу Серии А
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч итальянской Серии А «Милан» — «Торино».

Ставка: победа «Милана» за 1.60.

«Я считаю «Милан» фаворитом предстоящего матча. После поражения от «Интера» подопечные Пиоли подойдут к игре с «Торино» предельно мотивированными. Команде надо набирать очки в каждом поединке, чтобы рассчитывать побороться за еврокубковые места. У «Милана» неплохая атакующая линия, которой вполне по силам несколько раз огорчить оборону туринцев, в этом сезоне не отличающуюся особой надёжностью.

«Торино» придётся очень тяжело в Милане. У туринского клуба сейчас неприятная серия из четырёх поражений подряд в чемпионате. Футболисты явно потеряли уверенность в своих силах и неудачно действуют как в обороне, так и в атаке. Конечно, итальянский чемпионат довольно непредсказуем в последние годы, но не думаю, что конкретно в этом матче может случиться сенсация», — сказал Непомнящий.

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«Торино» потерпел четыре поражения подряд в Серии А со счётом 2:16.
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