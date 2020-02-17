«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Евгения Ловчева на игру АПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Челси» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Челси» за 1.85.



«Прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: победа «Челси», 1-й тайм – ничья, обе забьют.



«МЮ» не очень удачно выступает в этом году в чемпионате. «Челси» однозначно получше – команда идёт на четвёртом месте, а это значит, что лондонцы ведут борьбу за Лигу чемпионов, которая даёт большие деньги. У «Челси» интереснее атака, команда регулярно забивает на своём поле.



Для «Челси» сегодняшний «МЮ», который играет от обороны и на контратаках, не очень удобен, поэтому мне кажется, что будут голы. Матч принципиальный, в случае поражения «МЮ» практически выбывает из борьбы за четвёртое место. Мне думается, что «Челси» победит», — сказал Ловчев.



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