«Боруссия» Д – «ПСЖ»: прогноз Жорди Гратакоса на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Боруссия» Д – «ПСЖ».



Ставка: ничья и обе забьют за 3.85.



«В этом матче сложно отдать кому-то предпочтение. После подписания Холанда «Боруссия» стала мощнее и разнообразнее впереди. Также не стоит забывать и о факторе домашнего поля, мы знаем, как умеют поддерживать свою команду болельщики «шмелей». Санчо, Джан, Хакими, Витсель – состав хозяев изобилует мастерами высокого класса, очень хорошо влился и норвежец, о котором я сказал чуть раньше.



У «ПСЖ» очень много суперзвёзд, особенно в атаке: Мбаппе, Неймар, Кавани, Икарди — они очень опасны для любой команды. Есть вопросы по Неймару, непонятно, сыграет ли он в этом матче. Но если бразилец будет готов, то «Боруссии» придётся очень непросто. Их связка с Мбаппе выглядит настоящим кошмаром для центральных защитников.



Я думаю, что «ПСЖ» будет больше владеть мячом, при случае использовав контратаки. Прогнозирую много моментов и достаточное количество голов, но шансы команд в отдельно взятой игре равны», — сказал Гратакос.



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«Боруссия Д» — «ПСЖ». Прогноз: Холанд утрёт нос Неймару и Мбаппе С норвежцем «Боруссия» забила 24 гола в шести матчах, а «ПСЖ» во Франции пропускает даже от аутсайдеров.