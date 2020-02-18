«Атлетико» — «Ливерпуль»: ставка Ильи Казакова на игру плей-офф Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Атлетико» (Мадрид) — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.15.



«Не сомневаюсь, что «Ливерпуль» выиграет. Зато очень сомневаюсь, что «Атлетико» забьёт даже дома. Команда неважно выглядит в атаке. Этой зимой она не может найти свою игру впереди. Да, в двух последних матчах «матрасники» забили три мяча, но всё равно. Всего один гол они отгрузили «Гранаде» (1:0). Это соперник, которого раньше «Атлетико» дома обыгрывал увереннее.



Вызывает вопросы и ничья с «Валенсией» (2:2). Это не та команда, которая должна ставить подножку «Атлетико», рвущемуся в зону Лиги чемпионов. На мой взгляд, это позволяет сделать выводы, что игра будет низовой. Я бы рискнул и поставил на ТМ (1.5). Также мой прогноз: «Ливерпуль» забьёт и победит. Англичане не должны столкнуться со сложностями в Мадриде», — сказал Казаков.



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