«Атлетико» – «Ливерпуль»: прогноз Романа Гутцайта на встречу Лиги чемпионов

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов «Атлетико» – «Ливерпуль».



Ставка: ничья за 3.38.



«Один из самых интересных матчей плей-офф Лиги чемпионов, конечно же, пройдёт на “Ванда Метрополитано” — “Атлетико” принимает “Ливерпуль”. Помните, чем закончился предыдущий приезд “Ливера” на этот стадион? Тем, что команда Клоппа поднимала Кубок чемпионов, обыграв “Тоттенхэм”. Но вспомните, как тогда играл “Ливерпуль”. Они забили в самом начале игры с пенальти, а затем ушли на энергосберегающий режим. Красные решили отдать мяч сопернику и контратаковать.



А что может быть сейчас? У “Ливерпуля” в английской Премьер-лиге сейчас всё хорошо. Если “Ливер” позволит себе вылететь от “Атлетико”, то апрель и май станут абсолютно пустыми, ведь чемпионство оформится задолго до календарного финиша. Поэтому внимание к Лиге чемпионов от “Ливерпуля” будет особенным. “Ливер” прекрасно понимает, что судьба этого противостояния решится во втором матче на “Энфилде”, где они могут творить чудеса и прекрасно играть при поддержке своих болельщиков.



У “Атлетико” огромная группа травмированных игроков. Мне кажется, что Диего Симеоне немного темнит, ведь кто-то наверняка сумеет восстановиться и выйти на поле. Но это вряд ли серьёзно повлияет на мысли Симеоне насчёт грядущей встречи. Диего — это человек-стратегия. Он понимает, что не сможет выиграть противостояние с “Ливером” в первом матче. Поэтому их задачей станет либо вообще не пропустить от “Ливера”, либо пропустить как можно меньше.



К чему я веду? Если в этом матче будет сохраняться ничейный результат к минуте 75-й, я уверен, что ни одна из команд рисковать не будет. Впереди игра на “Энфилде”, а все шансы можно потерять уже здесь и сейчас на “Ванда Метрополитано”. Так что в первом матче я ставлю на ничью», — сказал Гутцайт.



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