Во сколько играют «Боруссия» Д — «ПСЖ», где смотреть и какой прогноз на матч ЛЧ

Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Боруссия» и «ПСЖ». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч Футбол 1».



Прогноз «Чемпионата»: индивидуальный тотал «Боруссии» больше 1.5 за коэффициент 1.93.



В предстоящей встрече может случиться всё что угодно, но голов должно быть немало. У «ПСЖ» более звёздное по именам нападение, однако у дортмундской «Боруссии» есть чёткая структура и фактор сумасшедшей поддержки на «Сигнал Идуна Парк».



За коэффициент 1.93 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал дортмундцев больше 1.5. С момента выхода Холанда в первом официальном матче за «Боруссию» команда Люсьена Фавра превратилась в неудержимую машину в атаке.



«Шмели» отгрузили по пять мячей в ворота «Аугсбурга», «Кёльна» и «Унион Берлина», четыре «Айнтрахту», три «Байеру» и два «Вердеру». «ПСЖ», разумеется, способен ответить своими голами, но на нашу ставку это никак не повлияет. Нападение парижан нас не интересует, а вот к защите гостей есть немало вопросов.



Томас Тухель пробует разные сочетания в защитной четвёрке, что негативно сказывается на уверенности и сыгранности в обороне. К тому же «ПСЖ» часто мешают травмы. Дагба, Диалло, Кимпебе, Курзава и Мёнье испытывают проблемы со здоровьем разной степени тяжести.



«ПСЖ» пропустил в каждом из четырёх последних матчей: по голу от «Нанта» и «Дижона», два мяча от «Лиона» и четыре от «Амьена». «Боруссия» выглядит мощнее предыдущих соперников парижан, поэтому мы ожидаем яркой игры от хозяев. Даже без Ройса «шмели» способны на многое. Холанд в своей нынешней форме превосходит по эффективности и Неймара, и Мбаппе.



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«Боруссия Д» — «ПСЖ». Прогноз: Холанд утрёт нос Неймару и Мбаппе С норвежцем «Боруссия» забила 24 гола в шести матчах, а «ПСЖ» во Франции пропускает даже от аутсайдеров.