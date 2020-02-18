«Атлетико» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка Георгия Черданцева на игру Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль».



Ставка: ничья 1:1 и Салах забьет за 15.00.



«Соглашусь с линией и с тем, что чуть большим фаворитом выглядит «Ливерпуль». Но никто не может быть уверен в успехе на таком сложном выезде.



«Атлетико» не в лучшем состоянии. Мне кажется, лучшие времена этой команды под руководством Симеоне позади.



«Ливерпуль» же практически неудержим. Не знаю, какая команда вообще может чувствовать себя уверенно на своём поле против «Ливерпуля».



Я полагаю, стратегия у «Ливерпуля» будет осторожной и оборонительной. Задача забить и не пропустить. Хозяевам тоже очень важно не пропустить. Потому что с таким багажом ехать на «Энфилд» – без шансов. Так как «Ливерпуль» вряд ли проиграет в два мяча на своем поле.



В ближайших прогнозах мне хочется попробовать половить большие коэффициенты и эмпирическим путем вместе с вами проверить, работает ли такая стратегия. При условии, что я буду стараться брать эти ставки не с потолка, а подкреплять их аргументами.



Итак, я считаю, что игра должна быть низовой. «Ливерпуль» устроит ничья. Может быть, 0:0, но всё-таки нападение очень квалифицированное. Поэтому я попробую взять ничью 1:1 и гол Салаха. Почему Салах? Предположив, что «Ливерпуль» не будет играть в позиционную атаку, стоит рассчитывать, что быстрые ноги Салаха и контратака с хорошим выходом из обороны вполне может у «Ливерпуля» состояться. Попробуем похулиганить и возьмём вот такой исход. На него космический коэффициент 15.00», — сказал Черданцев.



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