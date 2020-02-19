Биатлон. ЧМ-2020: прогноз Ольги Зайцевой на мужскую индивидуальную гонку

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужскую индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира, который проходит в Антхольце.



Ставка: Александр Логинов в топ-5 за 2.70.



«Чемпионат мира по биатлону в Антхольце находится на золотой середине. Мужчинам предстоит пробежать индивидуальную гонку на 20 километров. Это классика биатлона, самая длинная дистанция, четыре огневых рубежа, где за промахи добавляется по одной минуте.



Не каждый спортсмен способен выдержать эту монотонную гонку и постоянно держать себя в концентрации на рубеже, поэтому иногда проявляют себя спортсмены, которые не блистали в течение сезона, а просто могут хорошо отстрелять четыре рубежа, как на тренировке.



Конечно, лидеры будут бороться за медали – Мартен Фуркад, Йоханнес Бе. Мой прогноз такой, что Мартен Фуркад будет в первой тройке. Он хочет индивидуальную медаль. Да, он немного сбавил ходом, но очень медленно и качественно стреляет. Он может настроиться на эту гонку и завоевать медаль.



Также хочу предложить поставить на Симона Эдера. Он в пасьюте стрелял без промахов, я думаю, что он может попасть в первую десятку.



Арнд Пайффер будет в первой пятёрке. Ставлю на его опыт, у него неплохая стрельба – 93% попаданий на стрельбе лёжа и 83% стоя. Это немного ниже, чем у Фуркада или Саши Логинова, но всё равно я считаю, что он способен в этой гонке даже побороться за медали.



Конечно, не упускаем из виду нашего Сашу Логинова. Думаю, что он тоже попадёт в топ-5. Ему будет тяжело психологически хорошо отработать, но Саша сильный спортсмен и справится с этим», — сказала Зайцева.



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