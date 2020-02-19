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«Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг»: прогноз Жорди Гратакоса на матч плей-офф Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг»: прогноз Жорди Гратакоса на матч плей-офф Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Тоттенхэм» – «Лейпциг».

Ставка: ничья и обе забьют за 3.85.

«На фоне других противостояний это может отойти на второй план, но не забывайте, что «Тоттенхэм» – финалист прошлого розыгрыша. Для Жозе Моуринью ЛЧ является шансом заявить о себе как о всё ещё топовом тренере. Кейн и Сиссоко не смогут принять участие в игре. В нападении англичанина обычно заменяет Лукас или Сон, а под ними хорошо смотрятся Алли или Ло Чельсо.

«Лейпциг» идёт вторым в Бундеслиге, что говорит о многом. Есть Тимо Вернер, за которым охотятся все ведущие клубы Европы, но просто ни ему, ни его команде в Лондоне не будет.

«Тоттенхэм» может показать больше движения, динамики, возможно, они даже сыграют первым номером. При наличии быстрых нападающих у «Лейпцига» могут возникать моменты на свободном пространстве. Я думаю, что будет интересная игра с большим количеством шансов для взятия ворот. У обеих команд есть высококлассные футболисты в атаке. Не могу кому-то отдать преимущество, ставлю на ничью», — сказал Гратакос.

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Молодой немецкий тренер блестяще проводит паузы между таймами. Для консервативного Жозе это станет проблемой.
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