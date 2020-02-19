Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на игру 1/8 финала ЛЧ

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на игру 1/8 финала ЛЧ
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Ставка: ничья за 3.55.

«У «Тоттенхэма» достаточно серьёзные проблемы с составом. Не совсем понятно, как будет организована игра команды в атаке. Мне кажется, что это тот хороший случай, когда можно поймать ничью во встрече. Игра, скорее всего, будет закрытой. «Лейпциг» имеет задачу не проиграть в Лондоне. «Тоттенхэм» также постарается свои ворота обезопасить.

Поэтому, на мой взгляд, ничья за 3.55 — хорошая ставка. Возможности команд примерно равны. И в двухраундовом противостоянии всегда логично попробовать взять такой вариант на первый матч», — сказал Андронов.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман надавит на слабое место Моуринью
Молодой немецкий тренер блестяще проводит паузы между таймами. Для консервативного Жозе это станет проблемой.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020