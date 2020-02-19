«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на игру 1/8 финала ЛЧ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Ставка: ничья за 3.55.
«У «Тоттенхэма» достаточно серьёзные проблемы с составом. Не совсем понятно, как будет организована игра команды в атаке. Мне кажется, что это тот хороший случай, когда можно поймать ничью во встрече. Игра, скорее всего, будет закрытой. «Лейпциг» имеет задачу не проиграть в Лондоне. «Тоттенхэм» также постарается свои ворота обезопасить.
Поэтому, на мой взгляд, ничья за 3.55 — хорошая ставка. Возможности команд примерно равны. И в двухраундовом противостоянии всегда логично попробовать взять такой вариант на первый матч», — сказал Андронов.
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