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Во сколько играют «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг», где смотреть и какой прогноз на матч ЛЧ

Во сколько играют «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг», где смотреть и какой прогноз на матч ЛЧ
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 19 февраля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Прогноз «Чемпионата»: «РБ Лейпциг» забьёт во втором тайме за коэффициент 1.74.

Особое внимание стоит обратить на проблемы «Тоттенхэма» в обороне. За коэффициент 1.74 можно взять гол «РБ Лейпциг» во втором тайме. В пяти последних матчах «шпоры» лишь раз отыграли на ноль. В четырёх из указанных поединков команда Жозе Моуринью не просто пропускала, а делала это после перерыва.

Во вторых таймах «Тоттенхэм» получил по голу от «Норвича», «Астон Вилы» и дважды от «Саутгемптона». Согласитесь, атакующий потенциал «РБ Лейпциг» выглядит куда внушительнее упомянутых клубов. Юлиан Нагельсман наверняка вдоль и поперёк изучил все ходы опытного, зато более предсказуемого Моуринью.

Сам немецкий специалист умеет удивлять визави и вносить коррективы в ходе матчей. За пять туров в группе G семь из восьми своих мячей «РБ Лейпциг» забил после перерыва. Встречу с «Лионом» мы не учитываем, так как к тому моменту «быки» гарантировали себе первую строчку.

Статистика говорит о том, что Нагельсман находит нужные слова в перерывах и грамотно анализирует матчи в режиме реального времени. Моуринью консервативен, что станет дополнительным козырем «РБ Лейпциг».

Исходя из стратегии противостояния из двух матчей, гостям нужно забивать в первой встрече. С высокой вероятностью в первом тайме «быки» постараются действовать осторожнее, а после перерыва уже на полном ходу понесутся вперёд. Вторые таймы — это время «РБ Лейпциг».

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«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман надавит на слабое место Моуринью
Молодой немецкий тренер блестяще проводит паузы между таймами. Для консервативного Жозе это станет проблемой.
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