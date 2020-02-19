«Аталанта» – «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу плей-офф ЛЧ

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Аталанта» – «Валенсия».
Ставка: ничья и обе забьют за 4.55.
«Аталанта» выиграла свой последний матч Серии А дома с «Ромой» (2:1). В раздевалке отличная атмосфера, команда занимает четвёртое место и превосходит все ожидания болельщиков. Гасперини проделывает выдающуюся работу: он привил классный, атакующий, зрелищный футбол, который даёт результат. Состав собрался пусть и не звёздный, но эти парни играют друг за друга и показывают сумасшедшее взаимопонимание.
«Валенсия» вылетела из Кубка Испании, про первое место в Ла Лиге тоже никто не думает, а вот в ЛЧ они имеют реальный шанс попасть в восьмёрку сильнейших. Парехо, Кондогбиа, Торрес, Родриго — по именам валенсийцы превосходят соперника, но это не всегда играет решающую роль.
Футболисты «Аталанты» уже сотворили историю. Выход в плей-офф Лиги чемпионов можно отнести к событию из разряда сенсационных, что уж говорить про четвертьфинал. Обе команды показывают атакующий стиль футбола, по моему мнению, у них одинаковые шансы на проход, поэтому здесь прогноз будет именно в эту сторону», — сказал Гратакос.
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