Во сколько играют «Аталанта» — «Валенсия», где смотреть и какой прогноз на матч ЛЧ

Сегодня, 19 февраля, на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Аталанта» и «Валенсия». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол1».



Прогноз «Чемпионата»: «Валенсия» не проиграет за коэффициент 2.17.



Букмекеры считают фаворитом всего противостояния именно «богиню», а в первом матче котировки аналитиков намекают на явное преимущество хозяев. Встреча пройдёт на «Сан-Сиро», где «Аталанта» даже с «Манчестер Сити» не сумела заполнить стадион хотя бы на половину. Тем не менее эксперты верят в итальянцев.



На наш взгляд, налицо недооценка «Валенсии». Х2 на гостей идёт за коэффициент 2.17. Разумеется, у букмекеров есть основание считать фаворитом «Аталанту». «Богиня» выдаёт яркий футбол в Серии А и имеет в активе две подряд победы.



У «летучих мышей» серия из трёх матчей без побед. После поражений от «Гранады» и «Хетафе» команда Дениса Черышева сыграла вничью с «Атлетико». Матч пройдёт в Италии, но «Сан-Сиро» — это не домашнее поле для «Аталанты».



У «Валенсии» есть преимущество в виде лишнего дня отдыха, а также командный и индивидуальный опыт игроков. Для большинства футболистов «Аталанты» предстоящий матч станет главным на данном этапе карьеры. У «летучих мышей» есть исполнители, которые участвовали в куда более значимых поединках.



«Аталанта» любит проводить атаки большим количеством игроков, а «Валенсия» — это одна из лучших контратакующих команд нынешнего сезона. «Богине» придётся либо отказаться от своего стиля, либо рисковать уже дома получать 2-3 мяча.



Главная причина ставка Х2 — заниженный коэффициент на хозяев. Давать 1.74 на победу команды, которая играет не на родном стадионе, имея на день меньше отдыха против более опытного кубкового бойца, слишком опрометчиво. Шансы «Валенсии» увезти хотя бы ничью не ниже 50%.



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«Аталанта» — «Валенсия». Прогноз: команда Черышева сделает заявку на выход в 1/4 финала ЛЧ Букмекеры переоценивают «Аталанту». «Валенсия» за счёт опыта исполнителей остановит итальянцев.