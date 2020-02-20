«Олимпиакос» — «Арсенал»: прогноз Романа Гутцайта на матч 1/16 финала Лиги Европы

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги Европы «Олимпиакос» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 1.68.



«Что может произойти в этой игре? «Арсенал» очень здорово сыграл против «Ньюкасла». Особенно выделяю первые 15 минут второго тайма, это был волшебный, воздушный «Арсенал», когда все получалось, команда владела мячом, проводил атаки и вскрывала довольно плотную оборону соперника.



«Арсенал» вне всяких сомнений должен забивать в ворота греков. Группа атаки очень хорошая у «канониров». Наконец-то Ляказет прервал серию без голов. Вся команда его поздравляла в конце матча с «Ньюкаслом» с этим маленьким, но очень важным с психологической точки зрения свершением. Так что вне зависимости от состава «Арсенала» я жду голы. Артете нужны победы, чтобы утвердиться как тренеру на посту наставника «Арсенала».



Что насчет «Олимпиакоса»? Если бы матч был в Лондоне, то я бы поставил на то, что «Арсенал» должен побеждать, но поскольку матч в Греции, а «Олимпиакос» при своих болельщиках способен показать вихревой футбол и вернуться в игру даже в самой безнадежной ситуации, то думаю, что о победителе говорить не так просто.



Поэтому просто ставлю «обе забьют» с коэффициентом 1.70», — сказал Гутцайт.



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