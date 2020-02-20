«Брюгге» — «Ман Юнайтед»: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч плей-офф Лиги Европы
Сегодня, 20 февраля, в Бельгии на стадионе «Ян Брейдель» пройдёт первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед». Начало матча запланировано на 20:55 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
По оценке букмекеров, фаворит поединка — английский клуб. Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно за 2.50. Это примерно 39% вероятности. Сделать ставку на успех бельгийского клуба можно с коэффициентом 3.05 (32%). Поставить на ничейный исход матча можно за 3.35 (29%).
Ответный матч в Англии состоится 27 февраля.
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«Брюгге» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: бельгийцы окажут Сульшеру тёплый приём
В последний раз на своём поле чёрно-синие проиграли самому мадридскому «Реалу».
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