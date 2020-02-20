«Байер» — «Порту»: прогноз Алексея Андронова на игру плей-офф ЛЕ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Байер» — «Порту» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.72.



«Игра, которая могла бы случиться в Лиге чемпионов. И никого бы не удивила эта пара соперников. Но теперь они сыграют в Лиге Европы. Не могу сказать, какой настрой у леверкузенского клуба относительно этого турнира. Ну а «Порту» вполне может достаточно далеко зайти.



Первый матч в Германии. «Байер» — команда, которая не очень аккуратно играет у своих ворот, но достаточно хороша впереди.



В этой связи, думаю, надо делать ставку на вариант «обе забьют». Коэффициент — 1,72. Достаточно прилично. Верю, что в этом матче будут голы», — сказал Андронов.

«Байер» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш и Фолланд обеспечат веселье в Леверкузене Ждём яркий матч, голы в обе стороны и большое количество угловых.