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«Олимпиакос» — «Арсенал»: ставка Александра Неценко на встречу плей-офф Лиги Европы

«Олимпиакос» — «Арсенал»: ставка Александра Неценко на встречу плей-офф Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на 1-й матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Олимпиакос» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют и меньше 4 мячей в матче за 2.95.

«У этого матча, как мне кажется, нет фаворита. С 2009 года эта пара соперников умудрилась сыграть в еврокубках 8 раз, выиграв друг у друга по 4 раза. То есть ничьих не было, хотя в Греции хозяева побеждали в трёх случаях. Глядя на «Арсенал» при Артете (сейчас не о качестве игры, а о результатах), видишь, что они умудряются его достигать, не очень много забивая и пропуская. Матч с «Ньюкаслом» не в счёт, там при 2:0 «пушкари» ещё два гола забили на отметке «90+».

Точно не сыграет по личным причинам Озил, вне игры окажутся Тирни, Седрик и Чэмберс. Но это не критично, все равно состав «Арсенал» наберет качественный, и взять его нахрапом у греков не получится, хотя они очень захотят обеспечить задел на ответную встречу. Стиль «Олимпиакоса» дома дерзкий. Греки не проигрывают 18 матчей кряду, уступив в последний раз «Тоттенхэму» в Лиге чемпионов. При Артете «канониры» пропустили всего 5 голов за последние 8 встреч с учётом всех турниров.

«Олимпиакос» не может ехать с пустыми руками на «Эмирэйтс», а «Арсенал» не настолько плох, чтобы отдать грекам победу. Мне кажется, соперники наиграют на гол как минимум, но тотал не пробьётся выше (3,5) мяча. Почему? Потому что это первый матч и все понимают, что решаться судьба противостояния будет в Лондоне через неделю», — сказал Неценко.

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