Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2: во сколько бой, прогнозы, ставки и коэффициенты

Послезавтра, 23 февраля, в Лас-Вегасе (США) состоится бой-реванш между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. На кону будет стоять чемпионский титул в тяжёлом весе (свыше 90,7 кг) по версии WBC. Начало поединка запланировано на 07:30 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на телеканале «Рен ТВ».
По оценке букмекеров, небольшой фаворит — Уайлдер. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.82. Это примерно 50% вероятности. Шансы Фьюри аналитики оценили коэффициентом 2.06 (47%). На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 22.00 (3%).
Боксёры встречались 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Тогда раздельным решением судей бой завершился вничью.
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