Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2: прогноз «Чемпионата» на реванш 23 февраля 2020 года

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой за титул чемпиона по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2. Реванш состоится 23 февраля, начало — не раньше 7:00 мск.

Ставка: победа Фьюри за 2.04.

«В 2018 году Цыганский Король дважды побывал в нокдауне, но, по мнению значительного числа специалистов, всё равно больше заслужил победу. Причина проста: удивительная для человека таких габаритов (206 см) подвижность. Пластичные движения, резкость и чувство дистанции делают его крайне неудобным противником.



В сильно упрощённом варианте бой сводится к двум раскладам — либо Уайлдер сумеет хорошенько вложиться в удар и отправить Фьюри на пол, либо ему будет тяжело. Обыграть британца по очкам едва ли удастся. Попасть по Тайсону довольно сложно, да и с челюстью, благодаря уникальному методу тренировок, никаких проблем у него нет. Первый бой это доказал.



На наш взгляд, шансы британца ничуть не хуже. Бронзовый Бомбардировщик прекрасно знает, насколько опасен его соперник. В подвижности и габаритах он уступает. С Ортисом повезло закончить бой первым же внятным попаданием, но на этот раз подобный трюк вряд ли пройдёт.



Победа Фьюри за 2.04 выглядит отлично. Судя по всему, Тайсон находится в хорошей форме. Начало рискует получиться осторожным, жара наверняка начнётся ближе к середине поединка. Если хотите поднять коэффициент, изучите вариант «П2 решением судей за 2.65».