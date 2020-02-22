Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2: прогноз Александра Беленького на реванш 23 февраля 2020

Известный эксперт в мире бокса Александр Беленький дал прогноз на бой за титул чемпиона по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2. Реванш состоится 23 февраля, начало — не раньше 7:00 мск.



Ставка: победа Уайлдера за 1.82.



«Очень долгожданный, со времен их первой встречи, бой. Бой очень непредсказуемый, прежде всего, из-за Фьюри. Он непредсказуемый по причине своей хитрости. Он очень хитрый боксер, действующий от момента – увидит какую-то слабость у соперника, и будет действовать от нее. Он потрясающе чувствует дистанцию, пожалуй, что лучше всех со времен Мохамеда Али. Он очень большой – 206 сантиметров, его манера ведения боя непредсказуема. Именно это делает его страшным соперником для всех.



Деонтей Уайлдер тоже не маленький – 201 сантиметр. Он очень импульсивный и не любит задумываться. Что касается исхода поединка, то мне кажется, что победит Уайлдер. Ему достаточно одной секунды, как мы знаем, чтобы победить. Скорее всего, он эту секунду найдет. Но я бы не стал ставить на его победу нокаутом – достаточно хороший коэффициент дают на его любую победу.



В первом бою был момент в 12-м раунде, когда Уайлдер, проигрывая бой, ударил так, что я был уверен, что это нокаут. Но Тайсон Фьюри встал. Чтобы не рисковать, я просто предскажу победу Уайлдера. Скорее всего, нокаутом, но возможно и по очкам».

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