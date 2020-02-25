«Наполи» — «Барселона»: ставка Георгия Черданцева на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Наполи» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» и минимум 3 мяча в матче за 3.00.



«Пока дела у «Наполи» не складываются. Хотя если посмотреть на результаты команды, то может сложиться другое впечатление. Но я с ним не соглашусь. Победу в Кубке над «Интером» надо вообще вынести за скобки. «Интер» явно недооценил мотивированность Гаттузо. Преувеличивать значение этой победы я бы не стал. «Наполи» выигрывал в Серии А, но у команд, которые находятся существенно ниже в таблице. И я бы не назвал эти победы выдающимися.



«Барселона», конечно, на голову сильнее. Посмотрите состав «Наполи». Очень неразумная трансферная политика, которую ведёт клуб в последнее время, привела к тому, что даже по итальянским меркам команда стала весьма среднего уровня.



А в «Барселоне» игроки мирового класса плюс Месси. Думаю, он свой голевой порыв не исчерпал и что-то ещё забьёт в Неаполе.



Полагаю, «Барселона» выиграет этот матч. Здесь я бы тоже взял П2, но усилил бы коэффициент за счёт тотала. На 3,5 здесь вряд ли наиграют. «Наполи» будет играть от обороны. Но счёт 2:1 в пользу «Барселоны» я вполне допускаю. Поэтому предложу взять П2 и ТБ (2,5)», — сказал Черданцев.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Наполи» — «Барселона». Прогноз: коронавирус и Гаттузо остановят Месси За последние 30 дней «Наполи» переиграл «Ювентус», «Интер» и «Лацио», а «Барселону» ждут итальянские медики.