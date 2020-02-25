«Наполи» — «Барселона»: где будет трансляция, какие ставки и прогнозы на матч ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 25 февраля «Наполи» примет «Барселону». Встреча начнётся в 23:00 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Футбол 1».



Прогноз «Чемпионата»: Лионель Месси не забьёт за коэффициент 1.90.



«Наполи» сейчас на эмоциональном подъёме и выдаёт лучший отрезок в этом сезоне. Впрочем, букмекеры всё равно считают фаворитом «Барселону». Речь не только о двухматчевом противостоянии, но и о встрече в Неаполе. На наш взгляд, эксперты недооценивают хозяев.



Каталонцы вылетели из Кубка Испании, проиграв «Атлетику», а в Примере с разницей в один мяч обыграли «Леванте», «Бетис» и «Хетафе». Лишь с «Эйбаром» сине-гранатовые разобрались уверенно. Кроме того, большинство последних встреч «Барселона» проводила в родных стенах, а на выезде у Месси и компании регулярно возникают проблемы.



В семи гостевых матчах подряд «Барселона» пропускает. За коэффициент 1.86 можно взять гол «Наполи» во втором тайме. У сине-гранатовых посредственная оборона, а тер-Штеген не может вечно спасать команду. Есть и более весомые аргументы в пользу повышенной активности хозяев после перерыва.



В Италии уже отменили несколько матчей из-за коронавируса, и это также может сказаться на «Барселоне». Дело в том, что игрокам и сотрудникам сине-гранатовых измерят температуру по прибытии в Неаполь. В случае обнаружения жара больные будут немедленно направлены в больницу.



Организаторы наверняка предпримут дополнительные меры безопасности, и информационный шум может создать каталонцам дополнительный дискомфорт. Футболисты «Барселоны» остаются профессионалами, но на столь высоком уровне на результате рискует сказаться каждая мелочь.



За коэффициент 1.90 проверим ставку на то, что Месси не забьёт. Великий аргентинец сделал покер с «Эйбаром», но до этого не забивал в четырёх матчах. Если говорить исключительно о Лиге чемпионов, то и здесь с результативностью у Лео дела обстоят не лучшим образом.



В пяти встречах группового этапа у Месси лишь два гола. Для коэффициента 1.90 шансы на проход выглядят прилично. У «Наполи» один пропущенный мяч в трёх предыдущих матчах. Гаттузо основное внимание обороне уделит именно Лео, поэтому аргентинец сосредоточится на передачах. Лидер гостей всегда готов отдать партнёрам несколько «конфеток».



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