«Челси» — «Бавария»: где будет трансляция, какие ставки и коэффициенты на матч ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 25 февраля «Челси» сойдётся с «Баварией». Встреча начнётся в 23:00 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: «Челси» не проиграет за коэффициент 2.10.



Логичнее проверять 1Х на хозяев. Если «Челси» и «Бавария» в нынешних составах проведут десять матчей на «Стэмфорд Бридж», то мюнхенцы не выиграют больше пяти. Поэтому ставка на победу синих или ничью за коэффициент 2.10 — это валуй.



Главная проблема Лэмпарда — травма Канте. В «Челси» есть повреждения и у других исполнителей, но глубина состава позволяет проводить ротацию без особой потери в качестве. «Бавария» отвратительно играет в обороне даже на фоне не самых сильных соперников.



Нойер пропустил семь мячей в пяти последних матчах, и это ещё «Баварии» повезло. Могло быть намного хуже. У Ханса-Дитера Флика несбалансированный состав. Левандовски некем менять, а во встрече с «Падерборном» у мюнхенцев вышли в стартовом составе пять человек, которых можно назвать крайними защитниками: Киммих, Одриосола, Алаба, Эрнандес и Дэвис.



Да, игроки «Баварии» универсальные и способны закрывать несколько позиций, но подобные моменты свидетельствуют о проблемах с составом. У «Челси» меньше состоявшихся звёзд мирового уровня, но на тренерской скамейке хозяев — легендарный Фрэнк Лэмпард, обладающий колоссальным опытом.



Будучи игроком, диспетчер и сердце «Челси» отгрузил мюнхенцам три мяча в плей-офф Лиги чемпионов в 2005 году. Тогда синие вышли в полуфинал. А в 2012-м Лэмпард выиграл главный клубный трофей с лондонцами на домашнем поле «Баварии».



Наставник хозяев постарается передать победный опыт своим парням. Да, «Челси» сейчас не обладает прежней мощью, но и «Бавария» выглядит слабее, чем в прошлые годы. Матч пойдёт на три результата, поэтому берём самую выгодную ставку на рынке двойного шанса.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Челси» — «Бавария». Прогноз: Лэмпард прервёт позорную серию английских клубов Диспетчер и сердце «Челси» лучше других знает, как остановить «Баварию» в Лиге чемпионов.