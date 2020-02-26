«Лион» — «Ювентус»: прогноз Константина Генича на игру плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Лион» — «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: два-три гола в матче за 1.85.



«Матч, где есть однозначный фаворит. Речь не только об этой паре, но и вообще многие считают, что эта команда может далеко пройти в этом розыгрыше. Речь о «Ювентусе».



Туринцы давненько не играли 0:0. Вроде бы раньше при Аллегри такие матчи часто встречались. Но сейчас при Сарри «Ювентус» в последний раз играл 0:0 с «Фиорентиной», было это ещё в сентябре 2019-го. Почти полгода прошло.



Практика первых матчей на этой стадии показывает, что, за исключением встречи с участием «Аталанты», где она разгромила «Валенсию», высокой результативности команды не показывают. Думаю, и здесь ждать чего-то фееричного не стоит, особенно в первом матче. Во втором у себя в Турине «Ювентус» постарается всё решить. В первом жду аккуратного футбола.



Можно было бы поставить на гол Криштиану Роналду. Он в полном порядке, забивал в последних 11 турах Серии А и в Кубке Италии. Его гол оценивают за 1.8. Если хотите, попробуйте сыграть.



Но я выберу вариант «два-три гола в матче». Всегда очень люблю предлагать этот вариант. Тут действительно масса вариантов — 2:0 в ту или иную сторону, 2:1, ничья 1:1. Разгром 3:0 нельзя исключать. Коэффициент чуть выше 1.8. Вполне подходящий вариант. Добавлю, что из восьми последних матчей «Юве» в семи такая ставка доезжала», — сказал Генич.



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