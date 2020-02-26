«Реал Мадрид» — «Манчестер Сити»: ставка Алексея Андронова на матч плей-офф ЛЧ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.76.



«Матч, который приобретает в значимости после вынесения наказания в адрес «Манчестер Сити». Я думаю, что мотивации у команды из Манчестера будет выше крыши. Неизвестно, как там будет рассмотрена апелляция, какое решение вынесут. Этот сезон в любом случае ничто не изменит. Шанс показать себя в Лиге чемпионов прямо сейчас есть, игроки «Сити» понимают, что им надо пользоваться.



Соперник у «Сити» яркий, на него не может быть недонастроя. Думаю, что этот матч должен стать украшением Лиги чемпионов, со всех точек зрения. Сомневаюсь, что кто-то здесь выберет оборонительную модель. Наоборот, каждый постарается сыграть на своих сильных сторонах. Выберу ставку «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.76», — сказал Андронов.



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