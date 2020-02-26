«Реал Мадрид» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Неценко на суперматч Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Реал» не проиграет и обе забьют за 2.25.
«Ман Сити» после сухих поражений от «МЮ» и «Тоттенхэма» сумел одержать сухие, но не слишком результативные победы над «Лестером» и «Вест Хэмом». «Реал» тоже пробуксовывает – всего 1 победа в 4 последних матчах. Команда Зидана проиграла «Реалу Сосьедад» в Кубке и «Леванте» в чемпионате, разыграла ничью с «Сельтой». В общем, результат тоже не даётся «Реалу» легко, хотя лигочемпионский опыт у самой титулованной команды Кубка чемпионов огромный, и он выше, чем у англичан.
У Гвардиолы хороши ресурсы, чтобы забивать в обоих матчах «Реалу», и мне кажется, что англичане должны отличиться хотя бы раз на «Сантьяго Бернабеу». Но и пропустят тоже. Конечно, весть о двухлетнем бане на еврокубки дополнительно мотивирует британцев, однако испанцам есть что противопоставить. Зидану подготовиться к Гвардиоле легче, игра испанца прогнозируема. «Реал» что-то придумает и не проиграет, прежде чем поехать на «Эттихад», — сказал Неценко.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 26 февраля 2020
-
20:15
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:49
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
08:00