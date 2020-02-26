«Реал Мадрид» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Неценко на суперматч Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Реал» не проиграет и обе забьют за 2.25.



«Ман Сити» после сухих поражений от «МЮ» и «Тоттенхэма» сумел одержать сухие, но не слишком результативные победы над «Лестером» и «Вест Хэмом». «Реал» тоже пробуксовывает – всего 1 победа в 4 последних матчах. Команда Зидана проиграла «Реалу Сосьедад» в Кубке и «Леванте» в чемпионате, разыграла ничью с «Сельтой». В общем, результат тоже не даётся «Реалу» легко, хотя лигочемпионский опыт у самой титулованной команды Кубка чемпионов огромный, и он выше, чем у англичан.



У Гвардиолы хороши ресурсы, чтобы забивать в обоих матчах «Реалу», и мне кажется, что англичане должны отличиться хотя бы раз на «Сантьяго Бернабеу». Но и пропустят тоже. Конечно, весть о двухлетнем бане на еврокубки дополнительно мотивирует британцев, однако испанцам есть что противопоставить. Зидану подготовиться к Гвардиоле легче, игра испанца прогнозируема. «Реал» что-то придумает и не проиграет, прежде чем поехать на «Эттихад», — сказал Неценко.



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«Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Зидан остановит атаку Гвардиолы У «Реала» победный менталитет, а игроки Гвардиолы теряются в решающих матчах Лиги чемпионов.