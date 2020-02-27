«Бенфика» — «Шахтёр»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч плей-офф Лиги Европы «Бенфика» — «Шахтёр».
Ставка: победа «Бенфики» за 1.85.
«Шахтёр» победил в первой игре, но я прочёл высказывания игроков, и все говорили, что могли сыграть лучше и результат не совсем справедливый. В Португалии будет совсем другая игра. Болельщики будут гнать команду вперёд, да и «Шахтёр» выглядит не так убедительно, поэтому мне кажется, что в этом конкретном матче «Бенфика» может выиграть. Тем более результат первой игры даёт шансы обеим командам.
Думаю, что игра будет результативной, так как я не уверен, что «Шахтёр» способен в обороне сыграть на ноль. У меня сложилось такое ощущение, что атака «Бенфики» быстрее, чем оборона «Шахтёра», поэтому они могут и не справиться с таким напором», — сказал Непомнящий.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 27 февраля 2020
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
- 26 февраля 2020
-
22:00
-
21:45
-
20:15
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:49