«Бенфика» — «Шахтёр»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч плей-офф Лиги Европы «Бенфика» — «Шахтёр».



Ставка: победа «Бенфики» за 1.85.



«Шахтёр» победил в первой игре, но я прочёл высказывания игроков, и все говорили, что могли сыграть лучше и результат не совсем справедливый. В Португалии будет совсем другая игра. Болельщики будут гнать команду вперёд, да и «Шахтёр» выглядит не так убедительно, поэтому мне кажется, что в этом конкретном матче «Бенфика» может выиграть. Тем более результат первой игры даёт шансы обеим командам.



Думаю, что игра будет результативной, так как я не уверен, что «Шахтёр» способен в обороне сыграть на ноль. У меня сложилось такое ощущение, что атака «Бенфики» быстрее, чем оборона «Шахтёра», поэтому они могут и не справиться с таким напором», — сказал Непомнящий.



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