«Крылья Советов» — «Оренбург»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.55.



«Предстоящий матч очень важен для обеих команд. Клубы борются за выживание, поэтому в очной встрече на кону, можно сказать, шесть очков.



У «Оренбурга» новый тренер, но я не думаю, что игра команды кардинально изменится. Оренбуржцы проводили неплохие матчи в первой части чемпионата, но где-то не хватало везения, где-то на результат повлияли судейские ошибки.



Для «Крыльев Советов» потеря Соболева является важным аспектом, который может негативно сказаться на игре команды. Я пока не вижу, кто смог бы полноценно заменить Александра на острие атаки самарцев.



Учитывая важность матча для обоих коллективов и определённые проблемы с составом и игрой, я думаю, что встреча получится не очень зрелищной. Мы увидим много борьбы, но мало забитых мячей», — сказал Непомнящий.



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«Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз: самарцы начнут весеннюю часть РПЛ с чистого листа В шести предыдущих турах подопечные Миодрага Божовича набрали всего одно очко.