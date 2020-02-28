«Крылья Советов» — «Оренбург»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.55.
«Предстоящий матч очень важен для обеих команд. Клубы борются за выживание, поэтому в очной встрече на кону, можно сказать, шесть очков.
У «Оренбурга» новый тренер, но я не думаю, что игра команды кардинально изменится. Оренбуржцы проводили неплохие матчи в первой части чемпионата, но где-то не хватало везения, где-то на результат повлияли судейские ошибки.
Для «Крыльев Советов» потеря Соболева является важным аспектом, который может негативно сказаться на игре команды. Я пока не вижу, кто смог бы полноценно заменить Александра на острие атаки самарцев.
Учитывая важность матча для обоих коллективов и определённые проблемы с составом и игрой, я думаю, что встреча получится не очень зрелищной. Мы увидим много борьбы, но мало забитых мячей», — сказал Непомнящий.
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