«Крылья Советов» — «Оренбург»: cтавка Сергея Кривохарченко на встречу чемпионата России

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург».
Ставка: «Оренбург» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.87.
«Всё начинается с матча “Крылья Советов” — “Оренбург”. Мне кажется, что очень тяжело делать ставку на первый матч после длинной зимней паузы и многочисленных сборов. Тем более что команды довольно сильно изменились.
“Крылья Советов” потеряли лучшего нападающего, и сложно компенсировать такую потерю. Несмотря на то что у Соболева были проблемы в конце осенней части сезона. “Оренбург” вообще потерял главного тренера. Но мне кажется, что смена главного тренера в меньшей степени изменит “Оренбург”. Просто “Оренбург” команда выстроенная, очень дисциплинированная. Категорически менять тактику, мне кажется, не имеет никакого смысла, так как она работала и приносила успех. “Оренбург” провёл довольно большое количество удачных матчей до зимней паузы.
Мне кажется, что “Крылья Советов”, играя даже на своём поле, при поддержке родных трибун, не являются в этой встрече фаворитами. Если вспоминать матчи осенней части, то в большинстве из них “Оренбург” производил более цельное впечатление, чем “Крылья Советов”, которые не зря оказались в нижней части турнирной таблицы.
Как “Крылья Советов” будут вскрывать оборону соперника сказать трудно. “Оренбург” здорово умеет обороняться и очень здорово выбегать в контратаки. Это на себе прочувствовали многие соперники “Оренбурга”. Поэтому я думаю, что здесь “Оренбург” не должен проиграть, а кроме того, мне кажется, что матч вряд ли получится очень результативным. Вообще, в Российской Премьер-Лиге не очень много результативных матчей. Да и “Крылья Советов” не очень много забивали. “Оренбург” — команда рациональная и эффективная.
Поэтому в этой встрече я бы сделал комбинированную ставку — “Оренбург” не проиграет и тотал матча меньше 3,5», — сказал Кривохарченко.
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