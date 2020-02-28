«Норвич» — «Лестер»: прогноз Дмитрия Шнякина на встречу АПЛ

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч АПЛ «Норвич» — «Лестер».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.90.



«Лестер» идёт в верхней части турнирной таблицы и стремится в Лигу чемпионов. Это главная задача для команды. Брендан Роджерс создал отличный коллектив, который будет считаться фаворитом грядущего противостояния. Отмечу, что «лисы» угодили в небольшую яму. Дело в том, что в 11 последних матчах они выиграли всего в трёх поединках.



«Норвич» является аутсайдером, но у меня абсолютно не складывается впечатление, что он играет в закрытый футбол. Даже в недавней встрече с «Ливерпулем» «канарейки» старались играть достойно и не отсиживаться, пусть и уступили со счётом 0:1.



Хочу отметить, что у «Лестера» есть проблемы в обороне. «Норвич» же в домашних матчах с грандами выглядит в этом сезоне очень круто. Они забили три гола «Манчестер Сити», по два мяча «Челси», «Арсеналу» и «Тоттенхэму» и один гол «Манчестер Юнайтед». К тому же пора отличиться давно не забивавшим Варди и Пукки. Именно поэтому жду результативной игры и ставлю на обе забьют + тотал больше 2.5», — сказал Шнякин.



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