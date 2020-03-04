«Спартак» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 1/4 финала Кубка России сезона-2019/2020.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.66.



«Потихоньку разгоняется российский футбол. После насыщенного тура мы переключаемся на Кубок России, 1/4 финала и, конечно же, «дерби всея Руси», в котором «Спартак» на «Открытие Арены» примет ЦСКА.



Давать прогнозы на такой матч — это всё равно что пальцем в небо ткнуть. Здесь может быть всё что угодно. Это как «класико», хотя я был уверен в победе «Реала» и прогноз оказался успешным. «Спартак», вроде бы, очень неплохо смотрелся в другом дерби, в чемпионате России. Забил два гола, мог забить и больше, но мог и пропустить. ЦСКА провёл очень нервную игру с «Уралом». Но имеет ли всё это какое-то отношение к их очному противостоянию в Кубке? Думаю, нет. Здесь совершенно другие ставки, другой накал. Совсем другая цена ошибки.



На мой взгляд, в этой игре будет особое внимание уделено обороне. Мы понимаем, как сейчас играет «Спартак». Очень насыщенная середина поля. Очень интенсивный футбол. «Спартак» пытается играть в тело, идёт в контратаку. ЦСКА пытается комбинировать, но делает это не на очень высоких скоростях. Как сказал Сергей Овчинников после матча с «Уралом»: «Мы не успели переключиться после сборов». «Урал» играл против ЦСКА открыто, а «армейцы» действовали медленно. В этом была проблема ЦСКА, но удалось уйти от поражения благодаря прекрасному голу Фернандеса.



Что будет в кубковой игре? Очень сложный выбор, но мне кажется, что напрашивается вариант «тотал меньше 2,5 мяча». Для «Спартака» это очень важная игра. Понятно, что будет поддержка, будет полный стадион, но здесь во главу угла стоит ставить всё же результат. На мой взгляд, тут стоит сыграть тотал меньше 2,5 мяча. Коэффициент не очень высокий — 1,66, но это более верная ставка, чем играть «обе забьют» или какие-то другие тоталы», — полагает Генич.



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