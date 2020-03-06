Бельгия — Россия: ставки и коэффициенты на матч Евро-2020 13 июня

12 июня 2020 года стартует финальная часть чемпионата Европы по футболу, а уже на следующий день, 13 июня, свой первый матч на турнире проведёт сборная России. В Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Бельгии.



По оценке букмекеров, бельгийцы — фавориты грядущего противостояния. Поставить на победу команды Роберто Мартинеса можно с коэффициентом 1.80. Это примерно 52% вероятности. Сделать ставку на успех сборной России можно за 4.45 (22%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.70 (26%).



Помимо России и Бельгии в группе B также сыграют команды Дании и Финляндии.



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