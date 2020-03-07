Эксперты: хозяина матча «Зенит» — «Спартак» в Кубке России может определить жеребьёвка

23 апреля в матче 1/2 финала Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом». Место проведения встречи пока не определено.
В прошлом сезоне Кубка России полуфиналы состояли из двух матчей, поэтому из регламента исключили правило определения хозяина поля. С этого сезона в 1/2 финала предусмотрена одна встреча, но в регламенте нет пункта об определении хозяина поля. До прошлогодних реформ домашний матч в полуфинале получала команда, которая провела больше игр на выезде. При равенстве гостевых встреч проводили жеребьёвку.
Букмекерские конторы принимают ставки на то, в каком городе пройдёт матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак». Эксперты считают, что встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Поставить на это можно за коэффициент 1.27, что соответствует 73% вероятности. Если поединок пройдёт в любом другом городе, сыграет ставка за 3.40 (27%).
Аналитики также не исключают проведения жеребьёвки. Если хозяина полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» определят с помощью жребия, сыграет ставка за коэффициент 2.40 (38.5%). Поставить на противоположный исход можно за 1.50 (61.5%).
В четвертьфинале «Зенит» и «Спартак» прошли своих соперников по итогам дополнительного времени. Команда Сергея Семака одолела на выезде «Ахмат» со счётом 2:1, а красно-белые переиграли ЦСКА (3:2).
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