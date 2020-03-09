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«Ростов» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ

«Ростов» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА в 21-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Ставка: обе забьют за 1.98.

«Матч, который вызывает большое внимание, особенно в свете вылета ЦСКА из Кубка России и неудачной игры против «Урала» в первом матче после возобновления сезона. Как раз сейчас нахожусь в Ростове и наблюдаю за тем, какой ажиотаж вокруг этого матча. Ростовчане соскучились по футболу. Вполне возможно, что на «Ростов-Арене» будет аншлаг. И, конечно же, «Ростов» захочет поживиться телом, давайте так говорить, немного раненого зверя.

Что касается ЦСКА, я думаю, эта игра тоже очень важна в плане самопозиционирования команды. Неубедительная игра с «Уралом», проигрыш «Спартаку», тем более там вообще всё с 0:2 начиналось. Если будет проигрыш здесь, то это может привести команду в некоторое пике. Я думаю, что «армейцы» соберутся.

Ставку предлагаю делать, исходя не из результата, а из того, что обе команды в атаке сильнее, чем в обороне. «Обе забьют» за 1,98 — таков мой выбор», — сказал Андронов.

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