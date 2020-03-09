«Ростов» — ЦСКА: ставка Константина Генича на игру 21-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА в 21-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.91.



«ЦСКА не очень здорово вкатывается в новую часть сезона, уже вылетели из Кубка России, проиграв «Спартаку» в суперярком дерби. Глупейший гол пропустили в дополнительное время, ещё и играя в большинстве. Чувствуется дисбаланс в игре ЦСКА: вроде бы неплохо комбинирует в атаке, создают моменты, но при этом очень много ошибок, как у Карпова, Дивеева и того же Васина. Не знаю, сыграет ли сейчас Магнуссон, но проблемы в обороне у ЦСКА имеются. Плюс не всегда здорово помогает опорная зона.



На гол «Ростова», на мой взгляд, можно закладываться, учитывая их атаку — Шомуродова, Зайнутдинова, Попова, Байрамяна. Пусть даже пока набирает форму Ионов, а Мамаев травмировался. Помним, как в первом круге «армейцы» не знали, что делать с «Ростовом». Ростовчане победили по делу — 3:1. Могли забивать и гораздо больше.



Конечно, есть и ещё потери у «Ростова». Норманн не сыграет, Хаджикадунич тоже. Но это домашний матч. «Ростов» — команда смелая. И в этом году может «Ростов» за что-то серьезное зацепиться. А играя против прямого конкурента, «Ростов» должен пользоваться моментом.



Вариант «обе забьют» за 1,91 наверняка, учитывая проблемы и у тех, и у других. Можно даже рассмотреть комплекс «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Но могут и 1:1 сыграть», — полагает Генич.



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