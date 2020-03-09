«Ростов» — ЦСКА: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу чемпионата России

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Ростов» — ЦСКА.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.61.
«Очень важная игра для обеих команд, учитывая, что в этом году уже и те, и другие очки теряли и что идёт отчаянная борьба за второе место между целым рядом команд РПЛ. Поэтому, на мой взгляд, можно ждать достаточно бескомпромиссный футбол.
У команд есть проблемы в обороне. У ЦСКА это было видно ещё по матчу Кубка России против «Спартака». У «Ростова» всё не так плачевно, но тем не менее ростовчане команда, которая не выдерживает пресс.
Поэтому моё мнение — обе команды забьют в этом матче. Также можно поставить на тотал больше 2.5 гола», — сказал Арустамян.
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